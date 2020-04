Repubblica: Le due date cerchiate sul calendario della Fiorentina

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, presente quest’oggi un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “L’isolamento continua allenamenti in casa in campo solo dal 18”. Sottotitolo: “Niente corse o scatti all’aria aperta, rimane chiuso il centro sportivo Il club cerca un hotel per i prossimi due mesi, l’attesa di Ribery”. All’interno dell’articolo leggiamo: “Allo stato attuale, dopo le dichiarazioni del premier Conte sugli allenamenti individuali e di gruppo, le date da cerchiare sul calendario della Fiorentina sono due: 4 e 18 maggio”.