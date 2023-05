Repubblica: Le idee di Italiano pensando a Praga

A pagina 14 dell’edizione di Firenze de La Repubblica sulla Fiorentina leggiamo un articolo intitolato: “Pregi e difetti le idee di Italiano pensando a Praga”. Sommario: “La finale di Coppa Italia ha mostrato limiti e potenzialità della squadra viola. “Tutta esperienza in vista della Conference”, ha detto il tecnico. Che in attacco potrebbe puntare su Jovic“.

Articolo che inizia così: “Ci sono sconfitte che possono anche aiutare. Quella in Coppa Italia contro l’Inter ha lasciato dietro di sé amarezza e tristezza. La Fiorentina ha ceduto soltanto di fronte a un Lautaro Martinez in formato Champions facendo però anche il pieno di esperienza in vista di Praga”.

Presente anche un commento intitolato: “Quel popolo in festa e di nuovo orgoglioso che merita l’Europa”.