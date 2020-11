Repubblica: Le ombre sul Franchi

In prima pagina, nell’edizione di Firenze de La Repubblica, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Restyling del Franchi, c’è già l’ombra del ricorso al TAR”. A pagina 2 apertura per: “Il Franchi tra Mibact e possibili ricorsi al Tar, il restyling è una lunga corsa ad ostacoli”. Sommario: “Commisso attende chiarimenti dal ministero su cosa può essere abbattuto”. In taglio basso invece presente un intervento: “Vi spiego perché secondo me non va toccata l’opera di Nervi”. A pagina 14 sulla partita di ieri: “Prandelli sorride, ci pensa Montiel”. Sottotitolo: “I viola battono l’Udinese (0-1) grazie alla rete del giovane spagnolo Decisivi i cambi del tecnico. Agli ottavi la sfida contro l’Inter“.

