Repubblica: Le tre ombre sulla testa di Iachini

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, l’apertura sulla Fiorentina questa mattina è per: “All in per Iachini Una scommessa in dodici capitoli”. Sottotitolo: “Il tecnico si gioca la riconferma in questo inedito finale di stagione Alle sue spalle resistono le ombre di Spalletti, Emery e De Zerbi“. Sempre a pagina 13 presente un trafiletto: “Il futuro viola Sede a Bagno a Ripoli pronta in autunno”.

