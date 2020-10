Repubblica: Le tre richieste di Iachini…ma la Fiorentina lo ha accontentato solo per una

In prima pagina su La Repubblica leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Fischi e rimpianti. Chiesa è già un ex”. A pagina 10 l’apertura è per: “Chiesa abbraccia la Juve, un addio annunciato“. Sottotitolo: “L’attaccante in bianconero: 3 milioni subito, altri 47 in 4 anni. Primo giorno da ex e primi fischi Arrivano Callejon, Martinez Quarta e Barreca. Ma non il centravanti atteso. Ceccherini al Verona“. In taglio basso come cambia la squadra dopo il calciomercato: “Alternative e nuove gerarchie Il 3-5-2 ora può cambiare“. A pagina 11 l’analisi: “Rifiuti, strategie saltate E quelle condizioni della rivale di sempre“. Sommario: “Iachini aveva fatto tre richieste prima che partissero le trattative. La società lo ha accontentato solo per la prima”.

