Repubblica: L’esordio con un lampo

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Ribery c’è sempre, Chiesa ancora no. Iachini avanti piano verso la salvezza”. A pagina 10 presente l’articolo sul match di ieri: “Viola, al Franchi la vittoria è sparita Chiesa, una delusione Ribery torna e brilla”. Sottotitolo: “Un punto, la sconfitta del Genoa: e la classifica spaventa sempre meno A gennaio l’ultimo successo in casa. Kouame, esordio con un lampo”.

