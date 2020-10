Sull’edizione locale di Repubblica, in prima pagina: “Martinez Quarta, voglia di stupire: ‘A Firenze per scrivere la mia storia’”. A pagina 10: “Martinez Quarta, l’ombra di Passarella ‘Niente paragoni'”. E di spalla: “Aggrappati al solito Ribery e in difesa c’è l’ipotesi Igor”.

0 0 vote Article Rating