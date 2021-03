Repubblica: Messaggi anonimi e i passaparola tra i tifosi sull’addio di Prandelli

A pagina 14 dell’edizione di Firenze de La Repubblica l’apertura sulla Fiorentina è dedicata a: “Iachini, la seconda volta. C’è la salvezza nel mirino: “Non pensavo di tornare”. A pagina 15 si fa una sorta di gossip sulle motivazioni che hanno spinto Prandelli alle dimissioni da allenatore viola: “Messaggi anonimi, passaparola tra tifosi. E soltanto Vlahovic saluta sui social”. Articolo che inizia così: “Nell’era della messaggistica istantanea, quella di whatsapp, telegram e della condivisione facile e immediata come cliccare “inoltra” a chiunque si abbia in rubrica, può accadere che un messaggio vocale faccia il giro tra gruppi e contatti dei tifosi viola in giro un po’ ovunque”.