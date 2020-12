Repubblica: Nemmeno Commisso si promuove

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo stamani questo titolo: “Fiorentina, il 2020 di Commisso “Non gli darei la sufficienza”. All’interno del giornale vengono riportate tutte le dichiarazioni del presidente: “Nemmeno Rocco si promuove “Al nostro 2020 darei tra il 5 e il 6”. Sottotitolo: “Commisso parla a ruota libera alla radio e attacca di nuovo i giornalisti. Dagli allenatori al Franchi, dalla classifica al calo dei ricavi: bilancio di un anno difficile”. Sommario con altre parole del presidente: “Ci sono stati up and down. È vero che ho detto che i soldi non sono un problema ma avete capito un’altra cosa. Meno male che c’è Mediacom“.

