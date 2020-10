Repubblica: Nervi tesi in casa Fiorentina, decisioni forti all’orizzonte

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questo titolo: “Iachini, le decisioni forti e una Fiorentina impalpabile”. A pagina 13 in apertura leggiamo: “Iachini, le ore più calde. Dubbi e voci su Sarri, nervi tesi in casa viola”. Sommario: “Dopo le ultime delusioni, serve una svolta per allontanare le ombre. I rumors sul tecnico ex Juve. Oggi confronto tra dirigenti e giocatori”. In taglio basso l’editoriale a firma di Benedetto Ferrara: “Quelle decisioni forti all’orizzonte e una squadra senza certezze”.

0 0 vote Article Rating