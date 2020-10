Repubblica: Pezzella va KO

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Castrovilli la prova del 10. Viola ok, Iachini torna a sorridere“. A pagina 10 c’è: “Castrovilli show, stavolta i viola sanno resistere”. Sottotitolo: “Per il numero 10 due gol e un assist. Segna anche Milenkovic Okaka (doppietta) spaventa Iachini. Ribery solo in tribuna”. E ancora: “Ritorno alla vittoria sotto gli occhi di Commisso. Pezzella KO, esordio per Martinez Quarta“.

