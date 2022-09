Repubblica: Restyling del Franchi i dubbi di Commisso

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, questa mattina c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Commisso: “Non vendo la società” I dubbi sul restyling del Franchi”.

A pagina 17 ecco il resoconto delle parole pronunciate dal presidente viola: “Restyling del Franchi i dubbi di Commisso “Tante cose da capire”. Sommario: “Dallo stadio al mercato, le parole del presidente in tv E sul futuro rilancia: “Non vendo la società”.

In taglio basso c’è un pezzo sulla squadra che si appresta a rigiocare in campionato dopo la sosta per le nazionali: “Viola, tutti a casa Si riparte da Bergamo”.