Repubblica: Ribery decisivo per la Fiorentina…anche sul mercato

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, questa mattina è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Ribery, una vita da leader viola ferie più corte e allenamenti a Ibiza”. Sottotitolo: “Il campione francese è rientrato con una settimana di anticipo. Al suo secondo anno, si candida come punto di riferimento nello spogliatoio”. Sommario: “Anche in chiave mercato può essere decisivo: la Fiorentina punta su Javi Martinez, ex compagno al Bayern Monaco“.

