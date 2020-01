Repubblica: Rocco e i suoi fardelli

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Rocco e i suoi fardelli: “Lo stadio nuovo? Non so se si farà“. A pagina 3 viene ripreso il tema della prima: “Commisso “Lo stadio? Non so se si farà”. In taglio basso: “Ma per il bilancio e il fair play finanziario farlo è indispensabile”. A pagina 11 invece si cambia tema: “Un poker nel mirino al mercato del rilancio”. Presente anche un editoriale intitolato: “L’umiltà e il coraggio della missione”.