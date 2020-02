Repubblica: Solo Ribery può salvare la Fiorentina

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica leggiamo in prima pagina questo titolo: “Solo Ribery può salvare la Fiorentina”. A pagina 8 viene analizzato il momento della squadra: “Difetti e vecchi guai, ma quanto ci manca il talento di Ribery”. Sottotitolo: “Soltanto il rientro del francese può far cambiare passo alla squadra Sempre in difesa, mancano gioco e idee. Iachini studia le prossime mosse”.