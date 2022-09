Repubblica: Storie tese e polemiche delle nuove rivali

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo stamani un articolo sui viola, pubblicato a pagina 21 e intitolato: “Fiorentina e Atalanta storie tese e polemiche delle nuove rivali”. E ancora: “Domenica a Bergamo l’ennesimo capitolo della sfida: e in campo si rivede Milenkovic“.

Articolo che inizia così: “Eterni rivali. Negli ultimi anni Fiorentina-Atalanta è stato un crescendo di polemiche, attriti, rovesciamenti di ruoli e spazi tra le sette sorelle del calcio italiano. E così, se nell’ultima parte dell’era Della Valle i risultati sportivi hanno sorriso alla Dea con tanto di “modello Atalanta”, esempio virtuoso di fare calcio e respinto dall’allora ex dirigenza, con l’arrivo di Rocco Commisso i nerazzurri sono stati visti come un percorso da seguire per riportare la Fiorentina in alto”.