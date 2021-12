In prima pagina su Repubblica in edicola oggi si legge: “Fiorentina a pranzo per volare. Italiano: “Non fermiamoci ora””. A pagina 10 di Repubblica Firenze il titolo: “Viola, test con il Sassuolo. Italiano: “Costruiamo qualcosa di bello” e a pagina 11: “Appuntamento con due lunghe tentazioni”