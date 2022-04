Respinto il ricorso dell’Inter: giocherà contro il Bologna. Va male anche ad Atalanta e Udinese

Adesso è ufficiale, Bologna–Inter si giocherà il 27 aprile, stessa data di Fiorentina–Udinese (anche se rimane il dubbio perché coincide con la finale di Coppa Italia Primavera). I nerazzurri avevano presentato il ricorso, dato che il 6 gennaio i felsinei non si presentarono sul campo, ma il Collegio di Garanzia dello Sport lo ha respinto. Stessa sorte per l’Atalanta, che dovrà giocare contro il Torino l’11 maggio (a meno di stravolgimenti della data per il cammino europeo della Dea). Niente da fare anche per l’Udinese: è stato rigettato il ricorso del club friulano, che chiedeva la ripetizione della gara proprio contro l’Atalanta, giocata e persa 2-6.