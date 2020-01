Resta caldo l’asse Fiorentina-Torino: ci sono due giocatori granata sul taccuino di Pradè

Rimane caldo l’asse di mercato che lega Fiorentina e Torino. La squadra viola è alla ricerca di un rinforzo sia a centrocampo che in difesa. Per la mediana si punta Duncan, ma l’alternativa si chiama Meitè, centrocampista 25enne granata. In difesa invece l’all-in di Pradè è su Kevin Bonifazi, seguito in Italua anche dalla SPAL. Il difensore del Torino è tornato a giocare giovedì dopo quasi 110 giorni in Coppa Italia contro il Genoa, segnale che per Mazzarri il giocatore fa ancora parte del suo progetto.