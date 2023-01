Resta un ultimo avvicendamento in lista. E la Fiorentina intende usarlo per l’attacco

Il portiere Sirigu ha svolto ieri le visite mediche per potersi aggregare alla Fiorentina. Sarà assieme a Castrovilli, uno dei cambi che il club viola effettuerà nella lista dei 25 valida per gli impegni di Serie A e Conference.

Per la competizione europea, resta la possibilità di portare a termine solo un altro avvicendamento, che con tutta probabilità riguarderà l’attacco; c’è la volontà infatti di portare a casa una terza punta centrale che vada ad aggiungersi a Jovic e Cabral che hanno dimostrato di essere in difficoltà e di non poter garantire alla squadra quei gol che invece servono come il pane.