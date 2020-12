Restano tanti dubbi sul primo gol dell’Atalanta, nascosti dal risultato finale e dalla completa assenza di proteste dei giocatori della Fiorentina

Atalanta-Fiorentina gara valida per l’undicesima giornata della Serie A è stata diretta da Maurizio Mariani di Latina, coadiuvato dagli assistenti Affatato e Rossi, Piero Giacomelli in sala VAR.

Primo tempo di marca atalantina. C’è da sottolineare una mancata ammonizione a Romero per un’entrata su Venuti: Mariani interrompe il gioco nonostante potesse essere applicata la norma del vantaggio per la Fiorentina, ma non sanziona il difensore bergamasco. Prima dell’intervallo l’Atalanta passa in vantaggio con Gosens, nell’azione però sembrano esserci dubbi sia su un tocco di braccio precedente dell’olandese che su un possibile fallo di Zapata su Venuti. Giacomelli avvolge il nastro e dà l’ok a Mariani per la convalida della rete, condizionato sicuramente anche dalla assenza totale di proteste dei giocatori viola.

Nel secondo tempo troviamo al 54′ l’ammonizione per Amrabat che atterra Gosens. Dieci minuti dopo Mariani non estrae il giallo proprio a Gosens per un fallo su Callejon. Al 66′ ammonizione per Romero che atterra Castrovilli ed all’86’ sul taccuino finisce anche Ribery per un inutile fallo di frustrazione su Gosens.

Qualche sbavatura nella direzione di Mariani soprattutto nell’uso dei cartellini. Ma soprattutto i dubbi restano anche sulla prima marcatura dell’Atalanta, nascosti però dal risultato finale nettamente a favore dei padroni di casa.