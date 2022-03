Restyling del ‘Franchi’: con l’apertura da parte della Fiorentina il percorso può finalmente essere tracciato

Il Corriere Fiorentino di oggi specificacome ieri al Viola Park si sia parlato con le istituzioni anche del futuro dello stadio ‘Artemio Franchi’. A a sei giorni dalla presentazione del progetto vincente per il restyling dello stadio di Firenze dello studio Arup, la Fiorentina, tramite le parole del dg Joe Barone, ha espresso alcuni commenti favorevoli sui passi avanti relativi al tema stadio e la disponibilità al confronto da parte del club viola.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella invece ha fatto trapelare anche una certa soddisfazione da parte della società gigliata. Questo perché le battaglie per la costruzione del nuovo stadio hanno contribuito ad accelerare il restyling del ‘Franchi’ attraverso il PNRR. C’è quindi da evidenziare il consenso di tutti dal punto di vista estetico e percorso, con un inizio e una fine, che portino ad avere uno stadio per la Fiorentina e per Firenze.