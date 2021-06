Restyling Franchi: C’è la data per la pubblicazione del bando

Per quanto riguarda la vicenda STADIO, sul ‘fronte restyling Franchi’, arrivano buone notizie. Il bando internazionale di progettazione per quanto concerne l’ex ‘Comunale’ e l’area di Campo di Marte sarà pubblicato mercoledì 16 giugno. Per dare maggiore risalto internazionale, il primo cittadino di Firenze Dario Nardella ha espresso intenzione di presentarlo a Roma. Nella speranza che allo stesso bando, prendano parte grandi architetti da tutto il mondo.