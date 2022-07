Restyling Franchi: I due stadi che potrebbero ospitare la Fiorentina in caso di trasloco

La Fiorentina ha fatto sapere di seguire con attenzione l’iter per il restyling del Franchi e, nell’eventualità, si è detta pronta a dare una mano al Comune.

Però ancora non è dato sapere se la squadra potrà giocare nel suo stadio quando verranno fatti i lavori nell’impianto e c’è anche l’ipotesi trasloco che resta aperta.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, sono due gli stadi che potrebbero ospitare la Fiorentina in quel periodo: il Castellani di Empoli per le gare di campionato 2023/24 e Mapei di Reggio Emilia per le partite europee.