Restyling Franchi, mossa per smuovere le cose attorno alla Mercafir oppure effettivo ritorno di fiamma?

Dopo la perizia che ha valutato in 22 milioni di euro il costo della zona Mercafir nel bando che il Comune pubblicherà tra poche settimane, il presidente viola ha contattato l’architetto Casamonti per studiare la fattibilità di un restyling del Franchi secondo le indicazioni della Soprintendenza. Niente abbattimento delle curve, quindi, ma anche poca possibilità di fare del Franchi una struttura moderna. Se sia una mossa per smuovere le cose attorno alla Mercafir oppure ci sia un effettivo ritorno con prepotenza all’ipotesi restyling lo dirà solo il tempo. Campi Bisenzio resta in disparte, mentre restyling e Mercafir sono le ipotesi al vaglio. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.