Restyling Franchi: Nardella e l’alleato Fuksas per l’operazione Campo di Marte. Campi Bisenzio rimane ancora l’ipotesi più concreta

Su La Repubblica di oggi leggiamo che Il sindaco Dario Nardella avrebbe incontrato, in barca, al largo della Sicilia, l’architetto Marco Casamonti, progettista del Centro sportivo e autore di un primo “ concetto” di restyling del Franchi, e il suo amico e collega, l’archistar Massimiliano Fuksas. I due potrebbero lavorare insieme a un nuovo progetto di ristrutturazione dello stadio, superando la fase di stallo in cui l’operazione Campo di Marte è finita. La collaborazione tra le due architetti potrebbe portare al superamento dei dubbi della soprintendenza. Nascerebbe uno stadio in cui le curve verrebbero, in qualche modo, salvate? È un’ipotesi, ma siamo solo all’inizio. Dell’incontro a tre, è a conoscenza da due settimane anche la Fiorentina. Commisso non avrebbe niente in contrario, ma vuole vedere cosa può venire fuori e quali saranno i vincoli. Fuksas aveva già progettato lo stadio dei fratelli Della Valle, rimasto solo un modellino. Con Casamonti, Fuksas ha stretto la collaborazione durante i mesi della pandemia: insieme hanno lanciato una sorta di manifesto per ripensare i luoghi del dopo Covid. Tra questi potrebbe rientrare Campo di Marte. A dicembre Fuksas si era schierato contro l’ipotesi di due stadi a Firenze, invitando a “ ripensare” il Franchi. « I vincoli – aveva detto – possono essere superabili » . Davanti a una situazione di paralisi, tra fallimento dell’ipotesi Mercafir, vincoli architettonici e idea Campi Bisenzio, il sindaco Nardella avrebbe incontrato i due architetti proprio per valutare le possibili soluzioni per sbloccare Campo di Marte.

A Firenze uno stadio moderno non l’ha ancora realizzato nessuno. Negli anni Ottanta non ci sono riusciti i Pontello, che pure sono costruttori, né Vittorio Cecchi Gori né i fratelli Della Valle. I segnali positivi emersi dall’incontro di ieri, come la cordiale telefonata di Pessina, potrebbero agevolare una svolta per lo stadio. Campi Bisenzio resta, al momento, l’ipotesi più concreta anche se finora da Roma, con il Decreto semplificazione, fanno notare a New York, sono arrivate aperture per l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola ma non per il nuovo stadio della Fiorentina.