Retroscena Callejon: Dalla Lazio al Qatar, in quanti ci hanno provato a non farlo arrivare alla Fiorentina. Un ingaggio pesante, ma anche un’offerta inferiore ad altre realtà

Estate calda, caldissima, quella vissuta da Josè Callejon. Quando gli operatori di mercato hanno capito che col Napoli era veramente finita e che non ci sarebbero state possibilità di rinnovo, ecco che il telefono ha cominciato a squillare in continuazione. In Spagna per primo ci ha provato il Granada, ma ha anche capito subito che le richieste contrattuali dell’esterno offensivo non erano in linea coi parametri societari. In Italia si è parlato della Lazio che avrebbe offerto un biennale da 2,2 milioni di euro a stagione, poco meno rispetto a quanto concordato dalla Fiorentina con Callejon (2,5 milioni di euro a stagione + qualche bonus). Però coi viola c’è anche l’opzione per continuare un terzo anno che potrebbe essere esercitata dal club, qualora il matrimonio dovesse funzionare.

Ma dal Qatar e dagli Stati Uniti hanno provato a far saltare il banco con offerte economiche molto superiori a quelle dei gigliati. Fortunatamente Callejon non ha dato più di tanto peso a queste proposte perché voleva rimanere a giocare nel nostro campionato e perché si sente ancora competitivo per rimanere in leghe di primo livello.