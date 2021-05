Retroscena Conceicao: Il manager ne aveva parlato con la Fiorentina

Il Porto in questa stagione si è ben distinto in Champions League, eliminando la Juventus e arrivando ai quarti di finale dove è stato eliminato di misura dal Chelsea (una delle due finaliste della competizione). Uno degli artefici di questo cammino è stato sicuramente l’allenatore Sergio Conceicao (ex giocatore tra l’altro di Lazio e Parma) che è indirizzato a Napoli dove dovrebbe prendere il posto di Gattuso.

Su Tuttosport però leggiamo anche la notizia che il suo manager aveva parlato coi dirigenti di Lazio, Juventus e Fiorentina del suo assistito. Anche perché questi sono tutti club alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Evidentemente però, in ottica viola, possiamo dire che il contatto non è andato a buon fine anche perché sono altri i tecnici che restano in lizza per il posto.