Retroscena Maleh: Ecco perché non è potuto venire a Firenze per le visite mediche. Giocatore contentissimo del trasferimento per due motivi

Youssef Maleh è da questa mattina un giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina. Il suo acquisto è stato ufficializzato sia da parte dei viola, che da parte del Venezia, dove resterà in prestito fino alla fine della stagione.

Le due squadre si sono coordinate per le visite mediche. In che senso? Il calciatore non è potuto venire a Firenze per farle, perché la formazione neroverde è attualmente in bolla Covid, quindi le visite di rito si sono dovute tenere nel capoluogo veneto.

Il ragazzo è ovviamente contentissimo di come sia finita questa vicenda per due motivi: per lui arrivare alla Fiorentina, in Serie A, è un grande sogno che diventa realtà. E anche perché è stato per così dire ‘reintegrato’ dal Venezia e già dalla prossima partita tornerà in campo. I lagunari lo avevano messo ai margini perché si era rifiutato di firmare il prolungamento di contratto. Ma ora è stata trovata una soluzione che accontenta tutti.