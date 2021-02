Retroscena Ribery: Lo stop di Prandelli al francese prima dell’Inter

Tutti pronti per rivedere in campo contro la Sampdoria Franck Ribery. Un retroscena che riguarda l’attaccante della Fiorentina lo leggiamo stamani su La Nazione. Nella rifinitura di venerdì scorso il francese, dopo il test personalizzato, aveva dato la sua disponibilità per essere in campo contro l’Inter, pur non essendo al cento per cento. In sostanza Franck si era detto disposto a stringere i denti e a giocare lo stesso per dare una mano alla squadra. A fermarlo è stato l’allenatore Prandelli su suggerimento dello staff medico. Il tecnico ha preferito non rischiare il giocatore anche perché siamo davanti ad un periodo cruciale per la formazione gigliata.

