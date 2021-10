Retroscena su Sarri: ha chiesto ai suoi giocatori se volessero la sua testa. “Guardiamoci in faccia e risolviamo ogni problema”

Clima molto difficile in casa Lazio, con i giocatori che sono finiti in ritiro come non accadeva dal dicembre del 2018. Tante le criticità per Maurizio Sarri, a cominciare da una difesa fin troppo ballerina: diciassette gol subiti in nove giornate.

“Mi vergogno, così non si può andare avanti: vincete se vi impegnate, non perché vi chiamate Lazio. È una questione di mentalità innanzitutto“, queste le parole (secondo Il Messaggero) che Sarri avrebbe detto alla squadra negli spogliatoi dopo l’1-4.

In settimana l’allenatore aveva lavorato sulla testa dei giocatori, anche con colloqui privati, fino ad arrivare a chiedere al gruppo, a mo’ di provocazione, se volessero la sua testa. Ora invece arriva il tempo del bastone: “Se giocate così vuol dire che non vi sto entrando dentro. Guardiamoci in faccia e risolviamo ogni problema“, queste le motivazioni che hanno poi portato alla decisione di andare in ritiro.