Retroscena Vidal Fiorentina e quella maglia recapitata a Corvino a distanza di anni

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nonché giornalista Sky Sport, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio. Parlando del suo nuovo libro, Grand Hotel Calciomercato ecco un particolare riguardante una vecchia vicenda di mercato della Fiorentina, quella tra Corvino e Vidal, centrocampista dell’Inter:

“Nelle società ci sono meccanismi a volte paradossali, e in quel caso la Fiorentina aveva raggiunto un accordo con Vidal. Era atteso la domenica mattina con il suo procuratore, poi il sabato si giocò un Lazio-Fiorentina che i viola vinsero grazie a Pazzini. In quella partita Prandelli passò al 4-2-3-1, e in tarda serata l’allenatore ha parlato con Corvino, dicendogli che forse Vidal a quel punto non sarebbe più servito. Corvino è sbiancato, non riesce ad avvisarli: la domenica mattina Vidal e l’agente si presentarono a casa sua, e Pantaleo fu molto sincero nel dirgli che avrebbe rischiato di giocare poco, e la cosa saltò. Il particolare è che ai tempi del Bayern poi il cileno gli mandò una maglietta con su la scritta “A quel co****ne di D.S. che non mi prese”, anche se poi non è che c’entrasse molto”.