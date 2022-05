Revolution Fiorentina, quanti addii in casa viola

In casa Fiorentina è tempo di programmare la prossima stagione. Come scrive TMW, con la conquista del settimo posto, e la qualificazione alla prossima Conference League, in casa viola è necessario iniziare a programmare per costruire una squadra ancor più competitiva, tenendo conto del fatto che alcuni dei protagonisti di questa stagione andranno via.

Non sono pochi i protagonisti di questa stagione certi di andare via. Dragowski, contratto scadenza 2023, verrà ceduto questa estate e al suo posto possibile l’arrivo di Vicario. Non verrà riscattato Alvaro Odriozola: il terzino spagnolo tornerà al Real Madrid. Stesso destino per Krzysztof Piatek (di proprietà dell’Hertha Berlino) e per Lucas Torreira (proprietà Arsenal). Per quest’ultimo, dopo tanti contatti nel corso della stagione, scelta a sorpresa quella comunicata dal club al giocatore appena finita la stagione.

Tra i giocatori in scadenza di contratto, non rinnoverà José Callejon. Discorso diverso per Riccardo Saponara: anche lui è in scadenza ma c’è già l’accordo verbale per il rinnovo. In uscita anche Terzic, Nastasic e Kokorin.