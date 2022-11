RFS Riga-Fiorentina: Dove seguire la partita in DIRETTA TV. Un orario davvero insolito

La partita tra RFS Riga e Fiorentina che andrà in scena giovedì prossimo, con inizio ad un orario davvero insolito per una partita di coppa (16.30 in Italia), sarà possibile vederla in diretta tv sia su DAZN che su Sky.

Gli abbonati di DAZN potranno dunque seguire il match tramite l’app che è compatibile con tutti i dispositivi smart, TV, cellulari, tablet e consolle di gioco.

Per gli abbonati Sky, saranno invece due i canali di riferimento raggiungibili attraverso il decoder: Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253).

Per RFS Riga-Fiorentina non è prevista la trasmissione in chiaro (gratis) su TV8.

Per chi non avesse accesso a questi servizi a pagamento, ricordiamo che su Fiorentinanews.com ci sarà la consueta diretta testuale, gratuita, seguitissima e coi vostri commenti per restare aggiornati su questo incontro.