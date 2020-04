“Rialti mi chiamava e mi diceva ‘Direttore abbiamo un missile aria aria, daremo un buco a tutti’. Le lacrime spese per Astori”

Xavier Jacobelli è stato per diverso tempo il direttore del Corriere dello Sport-Stadio e di Alessandro Rialti. Con lui sono state scritte diverse pagine importanti relative alla Fiorentina e su Tuttosport Jacobelli ricorda: “Ciccio e Antognoni, Ciccio e Roberto Baggio, Ciccio e i Pontello, Cecchi Gori, i Della Valle, Commisso. Ciccio e le lacrime spese per Davide Astori, davanti al muro del Franchi e ai suoi funerali. Ciccio che quando sono diventato il suo Direttore chiamava alle nove del mattino, qualche volta anche alle otto, per dirti: “Direttore, oggi abbiamo un missile aria aria che ti farà divertire perché daremo un buco a tutti”. Poi, la prima domenica di aprile, alle dieci della sera, arriva una telefonata. Ictus, ti dicono. E non riesci a credere che Ciccio è andato via”.