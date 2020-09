Riapre (parzialmente) a Parma il primo stadio di Serie A: e a Firenze?

Tra gli argomenti più dibattuti di queste settimane, in ambito calcistico, c’è sicuramente la riapertura progressiva degli stadi al pubblico ma diversi club si stanno già muovendo, di pari passo con i rispettivi vertici regionali, per arrivare a una soluzione. Intanto è ufficiale la prima riapertura di uno stadio di Serie A, sarà il “Tardini” di Parma che domani ospiterà l’amichevole tra i gialloblu e l’Empoli. Come annunciato dal club ducale, all’impianto accederanno 1000 persone, ovviamente distribuite per mantenere le distanze, tra Tribuna e Curva Nord. Un primo passo insomma verso il recupero della tanto agognata normalità.

E a Firenze? Al “Franchi” è ripartita l’attività della Nazionale e ripartirà anche la Serie A, con l’anticipo di sabato 19 tra Fiorentina e Torino. Per il momento, secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, non sono previste norme ad hoc ma si sta aspettando il protocollo su cui stanno lavorando congiuntamente Figc e Lega Calcio. Possibile che arrivino indicazioni già per l’esordio della squadra di Iachini e che venga concesso un accesso distanziato e moderato anche ai tifosi viola.