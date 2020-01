Ribaltone Cerofolini: Il portiere della Fiorentina ha deciso dove andrà a giocare

Ribaltone Cerofolini. Nel giro di pochi giorni il portiere della Fiorentina è stato vicino al Potenza, poi alla Carrarese. Adesso però è arrivata la sua decisione definitiva: secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com se ne va in Campania a giocare (in prestito) alla Casertana in Serie C. La scelta di Cerofolini è caduta su questa società perché gli garantisce il ruolo da titolare da qui fino alla fine della stagione. Un’occasione di crescita per questo ragazzo che ha compiuto 21 anni lo scorso 4 gennaio.