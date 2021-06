Ribaltone Danimarca: Kjaer e compagni volano agli ottavi. Il Belgio fa come l’Italia

E’ successo di tutto nell’ultima giornata del girone B di EURO2020. A Copenaghen, la Danimarca batte la Russia per 4-1 e conquista quasi insperatamente la qualificazione agli ottavi di finale. Decidono i gol di Damsgaard, Poulsen, Christensen e Maehle: inutile la rete del momentaneo 2-1 firmato da Dzyuba. Il Belgio, invece, batte anche la Finlandia per 2-0 con i sigilli di Vermaelen e Lukaku: terza vittoria in tre partite per Lukaku e compagni, che eguagliano quanto fatto da Italia e Olanda.

In classifica Danimarca, Finlandia e Russia chiudono a tre punti, ma passano i primi a causa della differenza reti. Negli ottavi il Belgio affronterà una delle migliori terze, mentre la Danimarca giocherà contro il Galles sabato alle 18 ad Amsterdam.