Ribery a caccia del primo centro: La Fiorentina si aggrappa al francese

A caccia del centocinquantesimo e soprattutto del quarto, che ai viola adesso interessa di più. Ribery nella sua carriera in tutte le competizioni ufficiali di club (582 partite fra campionati e coppe varie) ha segnato 149 reti e la cifra tonda è dietro l’angolo. Per la Fiorentina invece dovrebbe andare a caccia del gol numero quattro da quando veste la casacca viola. Quest’anno fra l’altro, come ricorda il Corriere dello Sport, aspetta ancora il primo centro perché non ha mai realizzato una rete, nemmeno quando ha surclassato tutti gli altri a livello di prestazione come è accaduto contro l’Inter a Milano dove ha realizzato due assist. Adesso però, ancor più servirebbe essere decisivo a livello realizzativo perché gli uomini della fase offensiva faticano, sono assenti o comunque non segnano. Ecco perché al francese viene chiesto uno sforzo in più. Soprattutto adesso che la situazione è complicata e che lui è il giocatore più talentuoso, ma anche maggiormente rappresentativo.

0 0 vote Article Rating