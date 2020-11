Ribery a caccia della prima volta al Franchi. E Prandelli può aiutarlo…

Ribery a caccia della…prima volta al Franchi Uno come lui di prime volte ne ha vissute diverse, eppure ha un tarlo in testa che non gli dà pace: da quando è in Italia non è riuscito a segnare un gol al Franchi. Uno zero che come sottolinea il Corriere Fiorentino, il francese vuol cancellare al più presto, a partire dalla sfida di domenica. Prandelli gli darà una mano, limitandone il raggio d’azione agli ultimi 20-30 metri: avvicinarlo alla porta permetterà alla squadra di sfruttare la sua immensa qualità, mentre a Ribery di trovare quel gol che nello stadio di casa ancora gli manca.

