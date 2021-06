Ribery a cena con Gattuso in Versilia. Il francese in odor di rinnovo?

Franck Ribery è partito nel pomeriggio da Firenze a bordo della sua Lamborghini, come postato sul suo profilo Instagram, per raggiungere la Versilia accompagnato dal suo procuratore Davide Lippi. Prima – secondo quanto scrive La Nazione – una tappa al Centro Polo di Viareggio, dove si è intrattenuto con alcuni baby calciatori increduli di vedere dal vivo il campione. Poi la cena con Gattuso, anche lui arrivato in Versilia. FR7 avrebbe teso la mano alla Fiorentina e sarebbe disposto a restare, dipenderà da come e in che ruolo, ma su questo deciderà il tecnico calabrese.