Ribery applaudito anche dai cartonati mentre Dalbert colleziona solo brutte figure. Fabbri? E’ da vomito, ci faranno tifare per la Juve

Ribery – 8 – Perfino i cartonati si sono alzati in piedi ad applaudire il suo gol.

Dalbert – 4 – Colleziona ammonizioni e brutte figure: Lazzari lo infila da tutte le parti.

Arbitro Fabbri & C. – 3 – Fischia un rigore anziché una simulazione a Caicedo. Ha il cartellino giallo facile e in alcuni casi insensato, il rosso lo sventola solo sul muso di Vlahovic. Ci sarebbe da discutere sul fallo a valanga di Bastos nel primo tempo che poteva valere il rosso; è invece da regolamento il secondo giallo a Parolo che trattiene platealmente Vlahovic per la maglia, ma Fabbri non lo sa o non lo vede. Discutibili numerose scelte su interventi fallosi o meno. Disastroso.

