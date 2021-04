Ribery: Arriva il responso del giudice sportivo sul francese. Bloccato anche Pulgar

Una giornata di squalifica. E’ questo il responso del giudice sportivo sull’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, espulso sabato scorso nel corso del match contro il Genoa. Il francese si è “reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Per questo si è meritato il rosso da parte dell’arbitro Maresca.

Bloccato per un turno anche il centrocampista Erick Pulgar; ammonito per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

Entrambi dunque non ci saranno nella prossima sfida contro l’Atalanta.