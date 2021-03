Ribery carica la squadra: “Mantieni la concentrazione Fiorentina, mai arrendersi!” FOTO

Con una foto sui propri social il numero 7 della Fiorentina Franck Ribery ha voluto caricare la squadra in vista della prossima trasferta contro il Benevento di sabato. “Mantieni la concentrazione Viola, mai arrendersi”, questa la descrizione del campione francese alla foto che lo ritrae durante l’allenamento odierno. Per la Fiorentina la gara contro la squadra di Filippo Inzaghi sarà un crocevia fondamentale per il finale di stagione. Un match dove la concentrazione e la forza mentale appunto, saranno uno degli elementi fondamentali per provare a portarsi a casa tre punti che potrebbero essere vitali.