Ribery: “Castrovilli è molto forte, l’esperienza in B gli è stata utile. Chiesa ha caratteristiche fisiche e tecniche straordinarie”

Nel presente questa è la Fiorentina di Franck Ribery. In futuro potrebbe essere invece la squadra di Castrovilli e Chiesa. Di questi due ragazzi che aspirano a diventare grandi ha parlato il campione francese e ha detto a La Gazzetta dello Sport: “Gaetano è molto forte, sicuramente è stato utile per lui fare esperienza in Serie B. Ha grande umiltà, ma deve continuare a lavorare, solo così potrà togliersi le soddisfazioni che merita. Chiesa ha caratteristiche fisiche e tecniche straordinarie, può essere utile in più zone del campo a seconda delle esigenze. Per quanto riguarda il suo futuro vale lo stesso discorso fatto per Castrovilli. Federico è giovane e deve pensare solo a lavorare e crescere, le qualità ci sono e con il sacrifico potrà raggiungere i risultati che desidera”.

