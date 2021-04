Ribery chiede scusa: “Dispiaciuto per il rosso. Bravi ragazzi, avete combattuto fino alla fine”

Dopo la scialba prestazione di quest’oggi contro il Genoa, condita con il rosso diretto rimediato al 51′ dopo il calcione a Zappacosta, il numero 7 della Fiorentina Franck Ribery ha voluto chiedere scusa a tutto l’ambiente viola. il francese ha infatti lasciato la squadra per quasi un tempo in inferiorità numerica, rischiando di mettere a rischio una partita fino a quel momento gestita in scioltezza dai viola, e non sarà a disposizione di Iachini nella sfida di domenica prossima contro l’Atalanta.

Ecco il messaggio pubblicato da Ribery sul suo profilo Instagram; il francese ha scritto: “Ragazzi mi spiace avervi lasciati soli, non volevo entrare male e mi sono già scusato. Avete combattuto fino alla fine e siete stati molto bravi e attenti. Avanti così!”.