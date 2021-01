“Ribery ci farà vincere”: la predizione di Prandelli si avvera. Gli sguardi torbidi del giocatore verso i compagni servono eccome

La Nazione di oggi evidenzia come il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli avesse concentrato molte pressioni su un già teso Franck Ribery il giorno prima della gara contro il Crotone, dichiarando sarebbe stato l’esperto giocatore a far vincere i viola. Una specie di predizione anche se vogliamo, perché l’assist per il gol decisivo di Vlahovic lo ha confezionato lui. “Merito suo, merito suo”, ha mimato il serbo dopo il gol segnato.

Tutti sembrano avere bisogno di lui in questa stagione così fragile, perché uno che ha vinto più di trenta trofei è sempre una bella scialuppa. Sul quotidiano si legge come, bene o nel male, Ribery sia simbolo di questa stagione mai decollata, di una squadra che non è da discount. E neanche gli sguardi torbidi del classe ’83 dopo gli errori dei compagni: per fortuna, che si arrabbia ancora…