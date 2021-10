Ribery crea e Ranieri trova il suo primo gol in A ma è quello della bandiera

E dire che un anno fa il passaggio di Luca Ranieri venne cancellato per “problemi ambientali”: quest’anno invece il difensore classe ’99 a Salerno ci è andato ed è un titolare inamovibile. Poco fa per il calciatore in prestito dalla Fiorentina è arrivato anche il primo gol in A, nel corso di un Salernitana-Empoli che per il momento vede gli azzurri avanti per 4-1. Prima marcatura in massima serie per Ranieri dunque, arrivato per altro su assist di Ribery, con un tocco sotto porta a battere Vicario.