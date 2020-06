“Ribery deve giocare anche se non ha i novanta minuti nelle gambe. Se la Fiorentina non batte il Brescia è un serio problema”

L’ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina non ha molto da chiedere al campionato, se non tirarsi fuori velocemente dalle zone scottanti salendo di qualche posizione. Sono partite particolari, non sai cosa aspettarti, ma se non batti il Brescia vuol dire che ci sono problemi. Ribery? Ho letto che probabilmente non sarà titolare. Iachini avrà i suoi nuovi motivi, ma lui ha dimostrato di essere davvero l’arma in più finché ha giocato. Anche se non ha i 90 minuti nelle gambe io lo farei giocare, d’altronde è un campione e sono sicuro che abbia anche una gran voglia di tornare in campo. Poi è uno di quei giocatori che accende la scintilla, che entusiasma i tifosi, forse l’unico nella Fiorentina. Sicuramente c’è anche Chiesa, ma non certo quello degli ultimi tempi”.

