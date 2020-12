Ribery dietro le punte: Fiorentina alla caccia dei tre punti per la classifica e per l’autostima

Ribery dietro le punte. Un 4-3-3 di partenza solo sulla carta, con Franck pronto a giocare tra le linee, creare la superiorità e innescare gli altri attaccanti. Oggi su La Repubblica leggiamo quella che ormai sembra esser l’identità tattica scelta da Prandelli per la sua Fiorentina.

Il tecnico di Orzinuovi sta studiando il modo per valorizzare al meglio le grandi qualità del campione francese e anche in base alle sue caratteristiche questa potrebbe essere la posizione giusta per aumentarne il rendimento. Ecco quale potrebbe essere la novità principale della Fiorentina di domani sera. A Franck piace accentrarsi per poi trovare lo spunto ed entrare in area di rigore e quindi sarebbe agevolato. Una soluzione che metterebbe ancora più ordine nella squadra nel senso che così le due mezzale avrebbero la possibilità di inserirsi a suoi lati trovando gli spazi giusti. Un modo per rendere ancora più pericolosi Amrabat e Castrovilli. Soprattutto il numero 10 viola avrebbe ancora più chances di andare al tiro. Il senso del gol non gli manca visto che dopo 9 giornate è attualmente il capocannoniere con 4 reti, anche se non segna dal 25 ottobre, dalla doppietta all’Udinese. Un 3-2 che resta ancora l’ultima vittoria conquistata in campionato dalla Fiorentina. Da allora per i viola sono arrivate solo delusioni a parte la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Un bilancio molto negativo con appena un punto in quattro gare: pareggio a Parma e tre sconfitte con Roma, Benevento e Milan.

Insomma Prandelli sa bene che la partita con il Genoa è di vitale importanza. I tre punti valgono tantissimo, per la classifica ma anche per l’autostima di una squadra che è ancora alla ricerca della sua identità. Una partita nella quale l’esperienza di un campione come Ribery può essere determinante. Franck in questa stagione non ha ancora realizzato un gol, anche se ha già fatto due assist. All’Artemio Franchi non ha mai segnato ma se le sue accelerazioni torneranno ad essere decisive la Fiorentina riuscirà a sbloccarsi. Si perché i viola sono all’asciutto da 399 minuti. Tra l’altro il Genoa ha già subito 18 reti e quindi è giunto il momento di sbloccarsi.